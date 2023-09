Unternehmensprofil

Die OHB SE führt als Holding eine Unternehmensgruppe, die sich schwerpunktmäßig mit Produkten und Projekten für die Raumfahrt befasst. Daneben ist der Konzern in der Sicherheitstechnik und in der Telematik engagiert. Seit 2011 konzentriert sich der erste börsennotierte deutsche Raumfahrt- und Technologiekonzern auf die zwei Segmente "Space Systems" und "Aerospace + Industrial Products", in denen die Geschäfte von zuvor fünf Bereichen gebündelt wurden. Zu den traditionellen Bereichen "Raumfahrt & Sicherheit", "Raumtransport & Aerospace-Strukturen" und "Telematik & Satellitenbetrieb" waren mit dem Kauf der Kayer-Threde GmbH in 2007 der Bereich "Nutzlasten & Wissenschaft" hinzugekommen und der Bereich "Raumfahrt International" in 2009 geschaffen worden. Wegweisend waren zudem die folgenden Akquisitionen: MT Aerospace AG (2005), CGS SpA (2009) und Antwerp Space NV (2010) sowie OHB Sweden AB (2011).

Offizielle Webseite: www.ohb.de