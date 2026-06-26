Unternehmensprofil

Die OHB SE führt eine Unternehmensgruppe, die sich zu den führenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrtindustrie zählt. Das Geschäft ist in drei Segmente unterteilt. Im Segment SPACE SYSTEMS konzipiert, entwickelt und realisiert OHB komplette Raumfahrtsysteme, insbesondere erdnahe und geostationäre Satelliten für die Umwelt- und Wetterbeobachtung, die zivile und militärische Aufklärung, die Telekommunikation und die Navigation. Außerdem steht der Bereich Weltraumsicherheit im Fokus. Im Segment AEROSPACE werden kleine Trägerraketen entwickelt und gefertigt. Für große Trägerraketen, hauptsachlich für das europäische Ariane-Programm, werden wesentliche Komponenten, Tanks und Strukturen zugeliefert. Die Beteiligungsgesellschaft Aerotech Peissenberg unterstützt die Luftfahrtindustrie mit Triebwerkskomponenten. Das Portfolio des Segments DIGITAL umfasst Teleskope, Bodensysteme, Antennen und Satellitendatenanalysen sowie die Bereiche Cybersicherheit und Verschlüsselung.

Offizielle Webseite: https://www.ohb.de