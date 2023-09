Unternehmensprofil

OPAP S.A. besitzt derzeit das ausschließliche Recht, in Griechenland sechs numerische Lotteriespiele (JOKER, LOTTO, PROTO, EXTRA 5, SUPER 3 und KINO) und drei Sport- und andere Wettspiele (PROPO, PROPOGOAL und STIHIMA[einschließlich MONITOR GAMES und GO LUCKY]) mit allen geeigneten Mitteln durchzuführen, zu verwalten, zu organisieren und zu betreiben. Über ihre Tochtergesellschaft OPAP SPORTS LIMITED ist OPAP S.A. im Bereich des Wettgeschäfts mit festen Quoten auf Zypern aktiv. Alle OPAP Sport-Unternehmen besitzen Wettlizenzen, die das Ministerium für Finanzen der Republik Zypern ausstellt. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von 120 Agenturen, davon 102 in gemeinsamem Besitz mit OPAP CYPRUS Ltd. In Gesamt-Zypern wird der Marktanteil des Unternehmens auf etwa 30 Prozent geschätzt.

Offizielle Webseite: http://www.opap.gr