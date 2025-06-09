Unternehmensprofil

Die Allwyn AG (zuvor OPAP S.A.) ist ein multinationales Unternehmen im Bereich Gaming-Unterhaltung, das sich auf Lotterien konzentriert und eigenen Angaben zufolge über führende Marktpositionen in Europa und Nordamerika verfügt. Der Konzern erwirtschafte 2025 einen Gesamtumsatz von 9,06 (i.V. 8,43) Mrd. Euro; der Jahresüberschuss belief sich auf 219 (323) Mill. Euro. Zum Konsolidierungskreis gehörte Ende 2025 eine Mehrheitsbeteiligung an der börsennotierten griechischen OPAP S.A., die im zweiten Quartal 2026 mit der Allwyn AG verschmolzen wurde. In diesem Zusammenhang erfolgte bei der OPAP S.A. eine Kapitalerhöhung, in deren Rahmen rund 446 Millionen neue Aktien ausgegeben wurden. Die OPAP S.A. wurde anschließend in Allwyn AG umfirmiert.

Offizielle Webseite: https://www.allwyn.com