In der kommenden Woche gehen eine Menge spannender Hochdividendenaktien Ex-Dividende. Doch bei welchen sollten Anleger jetzt zuschlagen? Diese drei scheinen besonders interessant.

Auch wenn die Dividendensaison eher der Mai ist, gibt es auch im Juni einige saftige Ausschüttungen für Anleger. Wer hier aber partizipieren will, der muss schnell sein, denn viele Titel gehen bald Ex-Dividende.

Diese Hochdividendenwerte gehen zwischen dem 05.06. und 11.06. Ex-Dividende

Vor allem bei diesen drei spannenden Hochdividendenwerten müssen sich Anleger sputen, denn schon in der kommenden Woche werden sie mit Dividendenabschlag gehandelt. Es heißt also jetzt einen Blick darauf werfen und entscheiden:

OPAP (Dividendenrendite: 12,4 Prozent)

Der erste Wert dürfte unter Anlegern dabei nicht sonderlich bekannt sein, ist aber durchaus spannend. Es handelt sich dabei um den griechischen Glücksspielanbieter OPAP, welcher am 06.06. Ex-Dividende gehandelt wird.

Das ehemals staatliche Unternehmen ist inzwischen europaweit mit dem Online-Service “Betano” aktiv und wächst stark. Trotzdem ist die Aktie aktuell nur mit einem KGV von 15 und einer Dividendenrendite von 12,4 Prozent gepreist.

Vodafone (Dividendenrendite: 10,9 Prozent)

Ähnlich hohe Dividenden gibt es vom Telekommunikationsanbieter Vodafone. Dieser geht am Donnerstag, dem 08.06 Ex-Dividende.

Der britische Konzern befindet sich seit Jahren in der Transformation, will Kosten sparen und sich neu ausrichten. Die Dividende soll allerdings erhalten bleiben, was ein großes Plus für Anleger wäre.

FedEx (Dividendenrendite: 2,3 Prozent)

Wer allerdings nicht auf diese hochriskanten Aktien mit astronomischen Dividendenrenditen setzen möchte, der kann sich nächste Woche auch bei etwas konservativen Titeln bedienen. Einer davon ist FedEx, die am 09.06. Ex-Dividende gehandelt werden.

Hierbei handelt es sich um einen globalen Logistikkonzern aus den USA, der trotz seiner Größe und Resilienz gegenüber Krisen nur mit einem KGV von 14 bewertet ist. Anleger erhalten hier zudem eine Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs von 2,3 Prozent.

