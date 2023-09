Unternehmensprofil

Die PAION AG entwickelt und vermarktet als biopharmazeutisches Unternehmen innovative Arzneimittel. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf Indikationen, für die es einen erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf im Krankenhausbereich gibt. PAION strebt hier eine führende Marktposition an. Dieses Ziel will PAION mit dem Aufbau eines integrierten Medikamentenportfolios erreichen, wobei das Unternehmen auf den "search-and-development"-Ansatz (Finden & Entwickeln) zurückgreift. Ausgehend von diesem bewährten Geschäftsmodell wandelt sich PAION sukzessive hin zu einem spezialisierten Pharmaunternehmen mit Fokus auf Anästhesieprodukte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Großbritannien).

Offizielle Webseite: www.paion.com/de/