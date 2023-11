Unternehmensprofil

Perrigo Company plc. bezeichnet sich als einen weltweit führenden Healthcare Lieferanten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt apotheken- und verschreibungspflichtige Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, pharmazeutische Wirkstoffe, Babynahrung und Generika. Mit der Übernahme von PBM Products, LLC integrierte der Konzern den nach eigenen Angaben weltweit führenden Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Säuglingsnahrung in die Sparte "Nutritionals", die neben "Consumer Healthcare", "Rx Pharmaceuticals" (verschreibungspflichtige Arzneimittel), "API - Active Pharmaceuticals" (Pharmazeutische Grundstoffe) und dem Segment "Other" (Sonstige) die Schwerpunkte des Geschäfts bilden. Das Unternehmen blickt auf eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte zurück, die zu einem nicht unerheblichen Teil auf die wachsende Produktion von Eigenmarken für Groß- und Einzelhändler (z.B. Walmart, der für 19% des Umsatzes in 2013/14 gesorgt hat) zurückzuführen ist.

Offizielle Webseite: www.perrigo.com