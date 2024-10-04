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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Perrigo

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WKN A1XAEY
ISIN IE00BGH1M568
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,11 4,06 4,25 4,37 4,66
    Nettogewinn (Mrd) 0,33 0,29 -1,43 -0,17 -0,01
    Gewinn/Aktie -0,45 -1,75 -10,29 -1,25 -0,09
    Dividende/Aktie 1,18 1,15 1,16 1,10 1,09
    Rendite (%) 11,70 11,41 8,33 4,28 3,39
    KGV 4,28 4,80 - - -
    KUV 0,35 0,35 0,45 0,80 0,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Perrigo Company plc. bezeichnet sich als ein in Nordamerika führendes Unternehmen im Bereich Selbstmedikation und Selbstpflegeprodukte. Dabei werden viele Kategorien abgedeckt, darunter Produkte für die oberen Atemwege, Ernährung und Frauengesundheit sowie Marken wie Opill und Mederma. In Europa umfasst das Portfolio vor allem Marken wie Compeed, EllaOne, Solpadeine und ACO.

    Offizielle Webseite: https://www.perrigo.com

    Aktionärsverteilung