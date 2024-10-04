Unternehmensprofil

Die Perrigo Company plc. bezeichnet sich als ein in Nordamerika führendes Unternehmen im Bereich Selbstmedikation und Selbstpflegeprodukte. Dabei werden viele Kategorien abgedeckt, darunter Produkte für die oberen Atemwege, Ernährung und Frauengesundheit sowie Marken wie Opill und Mederma. In Europa umfasst das Portfolio vor allem Marken wie Compeed, EllaOne, Solpadeine und ACO.

Offizielle Webseite: https://www.perrigo.com