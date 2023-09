Unternehmensprofil

Die Petro Welt Technologies AG (PeWeTe - zuvor C.A.T. oil AG) ist ein in Österreich registriertes Service-Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen rund um die Produktivitätssteigerung von Öl- und Gasvorkommen in Kasachstan spezialisiert hat. Neben den beiden Hauptleistungen Hydraulic Fracturing und Sidetrack Drilling bietet das Unternehmen Drilling Services und weitere Dienstleistungen wie Cementing und Completion Services an. Das Unternehmen berichtet in den drei Segmenten "Well Services", "Drilling, Sidetracking und IPM" (Integrated Project Management) und "Produktion von Proppant". Die russischen Konzerngesellschaften waren mit Wirkung zum 28. August 2022 verkauft, das Joint-Venture im Oman liquidiert worden.

Offizielle Webseite: www.pewete.com