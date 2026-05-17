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Pfizer

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WKN 852009
ISIN US7170811035
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 59,37 61,68 62,58 63,63 58,50
    Nettogewinn (Mrd) 16,21 16,83 7,81 8,06 2,16
    Gewinn/Aktie 1,90 1,97 1,37 1,42 0,38
    Dividende/Aktie 1,74 1,72 1,72 1,69 1,65
    Rendite (%) 6,95 6,88 6,91 6,37 5,73
    KGV 8,83 8,49 18,18 18,68 75,76
    KUV 2,41 2,32 2,26 2,36 2,78

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Pfizer Inc. ist ein forschungsorientiertes, weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Bereiche Innere Medizin (vor allem Herz-Kreislauf/Stoffwechsel und Schmerz), Krebs, Krankenhaus (u.a. sterile injizierbare und infektionshemmende Medikamente), Impfstoffe (wie der COVID-19-Impfstoff, der zusammen mit der deutschen BioNTech SE entwickelt wurde), Entzündung & Immunologie (Indikationen chronische Immun- und Entzündungskrankheiten) sowie seltene Erkrankungen. Das von der Tochterfirma Upjohn betriebene Generikageschäft war im November 2020 ausgegliedert und mit den Aktivitäten der Mylan N.V. unter dem Dach der Viatris Inc. fusioniert worden. 2019 hatten Pfizer und GSL ihr Consumer-Healthcare-Geschäft in ein Joint-Venture eingebracht (Pfizer-Anteil 32 Prozent). Gegründet wurde das Unternehmen 1849 in New York. Von wesentlicher Bedeutung waren Zusammenschlüsse mit Warner-Lambert in 2000, Pharmacia in 2003 und Wyeth in 2009.

    Offizielle Webseite: https://www.pfizer.com

    Aktionärsverteilung