Ein Tabak-Konzern, der weg vom Rauchen will? Dividenden-Gigant Philip Morris verfolgt eine bestimmte Vision – die eröffnet der Aktie sagenhafte Kurschancen

„Rauchen kann tödlich sein“ lautet der altbekannte Hinweis. Dennoch boomt das Geschäft mit Zigaretten weiterhin. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit rauchen in Deutschland etwa 23,8 Prozent der Frauen und Männer ab 18 Jahren. Und: Konzerne wie Philip Morris machten 2022 immerhin einen Umsatz von rund 31,76 Milliarden Dollar.

Der Clou: Philip Morris, der nach Marktkapitalisierung größte Tabakkonzern der Welt und der für Marken wie Marlboro oder L&M bekannt ist, will sein Geschäftsmodell komplett umkrempeln und die Zigarette abschaffen. Da verspricht ordentlich Kursfantasie…

Tabakkonzern ohne Zigaretten mit hohen Kurschancen

„Wir wollen weltweit bis 2025 über 40 Millionen Raucherinnen und Raucher von schadstoffreduzierten Alternativen überzeugen“, sagte Markus Essing, Deutschland-Chef von Philip Morris gegenüber der BILD im August. Doch mit was will der Tabakkonzern dann sein Geld verdienen?

Ganz einfach: Mit rauchfreien Alternativen. Dazu zählt etwa die bekannte Zigaretten-Alternative IQOS. Dabei wird der Tabak dank einer Induktionstechnologie erhitzt statt verbrannt. Es zahlt sich aus: Im Geschäftsjahr 2022 gab es bereits 24,9 Millionen IQOS-Nutzer. Die rauchfreien Produkte machten bereits über 32 Prozent vom Nettoumsatz aus – der Konzern meint es also wirklich ernst. Philip Morris verkauft seine Produkte in 180 Märkten weltweit, in 80 davon werden bereits (Stand: Juni 2023) die rauchfreien Produkte verkauft. Zwar seien auch die rauchfreien Produkte nicht risikofrei. Dennoch wären sie eine weit bessere Wahl als das Rauchen von Zigaretten. Die Vision: Mit diesen Produkten die Zigarette eines Tages ersetzen.

Diese Vision scheint sich auszuzahlen: Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten Analysten im Schnitt ein Plus beim Umsatz von fast zwölf Prozent. Am 19. Oktober stellt Philip Morris außerdem die Quartalszahlen vor. Hier rechnen Analysten im Schnitt mit einem Umsatzplus von 15 Prozent, beim Gewinn je Aktie könnten es sogar über 20 Prozent sein. Das durchschnittliche Kursziel von 112,52 Dollar bietet eine Kurschance von rund 25 Prozent. Goldman Sachs sieht mit 122 Dollar aber sogar über 35 Prozent Luft nach oben. Zudem handelt es sich bei Philip Morris auch noch um ein Dividendenschwergewicht, das derzeit eine Dividendenrendite von 5,76 Prozent bietet.

