Nicht nur ein ETF auf den MSCI World kann sich lohnen, sondern auch lukrative Einzelaktien aus dem Welt-Aktien-Index. Hier finden Anleger nämlich Aktien, die niedrige KGVs und gleichzeitig hohe Dividenden von bis zu 9,30 Prozent Dividendenrendite haben. Um welche Werte es sich handelt.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei MSCI World Aktien

Aktie KGV 2024 Dividendenrendite 2024 JP Morgan 10,8 2,80% ExxonMobil 12,3 3,56% Chevron 11,5 3,98% Abbvie 13,4 4,35% Bank of America 9,6 3,18% Roche 12,9 3,76% Novartis 13,7 3,65% Shell 7,1 4,72% Pfizer 10,4 4,91% Comcast 10,8 2,77% Wells Fargo 9,3 3,3% HSBC 6,7 9,30% BHP 12,1 5,09% Philip Morris 14,1 5,55%

Für diese Auswertung haben wir uns die 60 größten Aktien im MSCI World Index angeschaut. Dabei fällt auf, dass es sich vor allem um US-Werte und weniger Schweizer handelt. Zudem sind Banken, Öl-Konzerne und Pharma-Werte überproportional vertretene. Wichtig für Anleger: Wir haben uns bereits die Prognosen der Analysten bei Bloomberg bezüglich der KGVs und Dividendenrenditen für das Jahr 2024 angesehen. Und diese Aktien sind sehr vielversprechend:

Bis zu 9,30 Prozent Dividendenrendite mit MSCI-World-Aktien

Die höchste Dividendenrendite der 60 wertvollsten MSCI World Aktien bietet tatsächlich die HSBC-Bank. Für 2024 sehen Analysten bei Bloomberg hier 9,30 Prozent Dividendenrendite. Zusammen mit einem geringen KGV von 6,7 ist dies eine attraktive fundamentale Bewertung. Zudem befindet sich die britische Großbank im Chart in einem schönen Aufwärtstrend. Anleger können die HSBC-Aktie kaufen und setzen einen Stopp bei 7,00 Euro.

Ebenfalls attraktiv ist weiterhin die Shell-Aktie. Allerdings ist die Bewertung mit einem KGV von 7,1 für 2024 und einer Dividendenrendite von 4,72 Prozent nicht mer überragend gut, wie in der Vergangenheit auch schon, aber immer noch sehr ansehnlich. Anleger achten allerdings darauf, dass der Aufwärtstrend im Chart etwas ins Stocken gekommen ist. Anleger halten Einsätze bei der Shell-Aktie aktuell gering und warten darauf, dass der Aufwärtstrend eindeutig weitergeht. Bricht das Papier durch die 200-Tage-Linie, so sollten Verkäufe in Erwägung gezogen werden.

Insgesamt sollten Anleger darauf achten, dass nicht nur die KGVs und Dividendenrenditen gut aussehen, sondern dass sich die Aktie auch in einem schönen Aufwärtstrend befindet. Viele gut bewertete Aktien befinden sich oftmals in einer Seitwärtsbewegung oder in einem Abwärtstrend und können somit durch Kursverluste die hohen Dividenden ziemlich schnell aufzehren.

Und lesen Sie auch: MSCI World ETF: Diese drei ETFs sind jetzt die besten für ein Investment in den Welt-Aktien-Index MSCI World

oder: Wenig bekannte Value-Aktien mit bis zu 6,74 Prozent: Kanada-Werte mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden