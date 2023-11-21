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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Phillips-Van Heusen

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WKN A1JHA5
ISIN US6936561009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 9,05 8,90 8,95 8,65 9,22
    Nettogewinn (Mrd) 0,52 0,54 0,03 0,60 0,66
    Gewinn/Aktie 12,51 11,42 0,53 10,69 10,88
    Dividende/Aktie 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15
    Rendite (%) 0,19 0,17 0,24 0,17 0,12
    KGV 6,95 7,17 117,66 8,38 11,16
    KUV 0,40 0,44 0,39 0,58 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die PVH Corp. beschreibt sich selbst als eines der größten Marken-Lifestyle-Bekleidung-Unternehmen der Welt. Zum diversifizierten Portfolio gehören insbesondere die Lifestyle-Bekleidungsmarken TOMMY HILFIGER und Calvin Klein sowie daneben auch Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner`s, Olga, True&Co. und Geoffrey Beene. Das Geschäft mit der Marke Speedo wurde im Frühjahr 2020 an den Markeninhaber Pentland Group PLC verkauft. Gegründet im Jahre 1881 war PVH lange Zeit vorwiegend im nordamerikanischen Menswear-Geschäft aktiv. Nicht zuletzt durch die Übernahmen von Calvin Klein (2003), Tommy Hilfiger (2010) und The Warnaco Group, Inc. (im Februar 2013) hat sich das Unternehmen zu einer globalen Organisation mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika gewandelt.

    Offizielle Webseite: https://www.pvh.com

    Aktionärsverteilung