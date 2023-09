Phillips-Van Heusen

Unternehmensprofil

Die PVH Corp. beschreibt sich selbst als eines der größten Marken-Lifestyle-Bekleidung-Unternehmen der Welt. Zum diversifizierten Portfolio gehören insbesondere die Lifestyle-Bekleidungsmarken TOMMY HILFIGER und Calvin Klein sowie daneben auch Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga, True&Co. und Geoffrey Beene. Das Geschäft mit der Marke Speedo wurde im Frühjahr 2020 an den Markeninhaber Pentland Group PLC verkauft. Gegründet im Jahre 1881 war PVH lange Zeit vorwiegend im nordamerikanischen Menswear-Geschäft aktiv. Nicht zuletzt durch die Übernahmen von Calvin Klein (2003), Tommy Hilfiger (2010) und The Warnaco Group, Inc. (im Februar 2013) hat sich das Unternehmen zu einer globalen Organisation mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika gewandelt.

Offizielle Webseite: www.pvh.com