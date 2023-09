Unternehmensprofil

Die PORR AG (zuvor Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft) versteht sich als ein Full-Service-Anbieter in der Bauwirtschaft, wobei sich seine Kompetenzen über alle gängigen Sparten erstrecken. Das Leistungsspektrum umfasst so die Tätigkeit als Generalunternehmer etwa im Tunnel- und Straßenbau, in der Umwelttechnik und bei Renovierungsarbeiten wie auch die Projektentwicklung und das Immobilienmanagement. Die Aktivitäten des Konzerns sind in fünf Segmente gegliedert, die überwiegend einer regionalen Aufteilung folgen: "Österreich, Tschechien und Schweiz", "Deutschland", "International", "Umwelttechnik, Healthcare & Services" sowie "Holding". 2017 hat der Konzern mehrere Unternehmen aus Deutschland und Österreich hinzugekauft und damit seinen Aktionsradius erweitert.

Offizielle Webseite: www.porr.at