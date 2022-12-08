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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Porr

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WKN 850185
ISIN AT0000609607
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,74 6,51 6,53 6,20 6,05
    Nettogewinn (Mrd) 0,14 0,13 0,14 0,11 0,10
    Gewinn/Aktie 3,63 3,28 3,00 2,32 2,21
    Dividende/Aktie 1,30 1,19 1,05 0,90 0,75
    Rendite (%) 3,47 3,16 3,27 5,07 5,91
    KGV 10,46 11,53 10,72 7,65 5,75
    KUV 0,22 0,23 0,19 0,11 0,08

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die PORR AG versteht sich als ein Full-Service-Anbieter in der Bauwirtschaft, dessen Kompetenzen sich über alle gängigen Sparten erstrecken. Das Leistungsspektrum umfasst so die Tätigkeit als Generalunternehmer etwa im Tunnel-, Straßen- und Hochbau (Wohn- und Bürobau, Krankenhäuser, Hotels, Bildungseinrichtungen, Industrieanlagen, öffentliche Gebäude), in der Umwelttechnik und bei Renovierungsarbeiten sowie das Immobilienmanagement. Die Aktivitäten des Konzerns sind in sechs Segmente gegliedert, die überwiegend einer regionalen Aufteilung folgen: AT/CH (Österreich und Schweiz), DE (Deutschland), PL (Polen), CEE (Tschechien, Slowakei und Rumänien) sowie Infrastruktur International (globaler Tunnel-, Bahn- und Spezialtiefbau sowie Slab Track International) und Holding. In den vergangenen Jahren hat der Konzern mehrere Unternehmen hinzugekauft und damit seinen Aktionsradius erweitert.

    Offizielle Webseite: https://www.porr-group.com

    Aktionärsverteilung