Unternehmen, die teilweise seit über 100 Jahren Dividenden zahlen und diese auch noch über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich erhöhen? Genau das macht Dividenden-Aristokraten so beliebt. Sie bieten Anlegern nicht nur zuverlässige Ausschüttungen, sondern auch Stabilität. Eine künstliche Intelligenz hat nun die drei besten Dividenden-Aristokraten der Welt identifiziert.

Dividendenaktien zählen weltweit zu den beliebtesten Anlageformen. Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihrer Gewinne an Aktionäre ausschütten, verfügen in der Regel über ein stabiles und funktionierendes Geschäftsmodell. Anleger profitieren also nicht nur von möglichen Kursgewinnen, sondern erhalten zusätzlich eine laufende Einkommensquelle durch Dividenden.

Die Königsklasse unter den Dividendenaktien sind die sogenannten Dividenden-Aristokraten. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die nicht nur seit Jahrzehnten zuverlässig Dividenden ausschütten, sondern diese auch seit mindestens 25 Jahren in Folge kontinuierlich anheben. Damit ist klar, dass Dividenden-Aristokraten über eine starke Marktstellung, ein stabiles Geschäftsmodell und ein nachhaltiges Dividendenwachstum verfügen.

Wer auf die richtigen Dividenden-Aristokraten setzt, kann sich entspannt zurücklehnen und sich um sein Depot kaum noch Sorgen machen. Doch welche Unternehmen zählen zu den besten ihrer Art?

KI findet die besten Dividenden-Aristokraten – jetzt investieren?

Um die besten Dividenden-Aristokraten zu identifizieren, gibt es viele Möglichkeiten. Eine eher unkonventionelle, aber dennoch äußerst zuverlässige Methode ist es, eine künstliche Intelligenz zu befragen.

Denn eine KI verfügt über eine riesige Datenbasis und kann bei ihrer Analyse eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigen. Für diesen Test verwendeten wir die bekannteste KI, den Chatbot ChatGPT von OpenAI, und griffen dabei auf die Premium-Version zurück. Aus Gründen der Übersichtlichkeit kann die Antwort in Teilen gekürzt sein, der Sinn bleibt jedoch in jedem Fall erhalten.

Wir fragten die KI daher ganz direkt: Was sind die drei besten Dividenden-Aristokraten-Aktien der Welt?

ChatGPT: Drei der weltweit besten Dividendenaristokraten sind:

1. Johnson & Johnson

• Branche: Gesundheitswesen

• Dividendenrendite: ca. 2,8 % (variiert je nach Kurs)

• Dividendensteigerung: Seit über 60 Jahren erhöht

• Warum? Johnson & Johnson ist eines der weltweit größten Gesundheitsunternehmen mit einem breiten Portfolio aus Pharmazeutika, Medizintechnik und Konsumgütern. Die solide Marktstellung und das stetige Wachstum im Gesundheitssektor machen JNJ zu einem stabilen Dividendenzahler.

2. Procter & Gamble

• Branche: Konsumgüter

• Dividendenrendite: ca. 2,5 %

• Dividendensteigerung: Seit über 65 Jahren erhöht

• Warum? Das Unternehmen besitzt starke Marken wie Pampers, Gillette, Tide und Head & Shoulders. Der Konsumgütersektor ist krisensicher, was bedeutet, dass P&G auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabile Cashflows und wachsende Dividenden liefern kann.

3. McDonald’s

• Branche: Gastronomie / Fast Food

• Dividendenrendite: ca. 2,2 %

• Dividendensteigerung: Seit über 45 Jahren erhöht

• Warum? McDonald's ist eine der bekanntesten Marken weltweit und profitiert von einem starken Franchisesystem, das hohe Margen und stetigen Cashflow sichert. Trotz wirtschaftlicher Schwankungen bleibt Fast Food gefragt, und McDonald's nutzt strategische Expansion und Innovation, um weiter zu wachsen.

Diese drei Aktien bieten nicht nur verlässliche Dividenden, sondern auch langfristiges Kapitalwachstumspotenzial, was sie zu den besten Dividendenaristokraten weltweit macht.

Nicht nur erhöhen diese Unternehmen ihre Dividende bereits seit Jahrzehnten in Folge, sondern sie zahlen ihre Ausschüttungen teilweise schon seit über 100 Jahren. So schüttet Procter & Gamble bereits seit über 130 Jahren Dividenden an seine Aktionäre aus, Johnson & Johnson seit 81 Jahren und McDonald's seit 49 Jahren.

