Progressive Corporation

Unternehmensprofil

The Progressive Corp. ist eine Versicherungsholding mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Die Versicherungsaktivitäten umfassen die private Kfz-Versicherung, die gewerbliche Pkw- und Lkw-Versicherung sowie andere Schadenspezialversicherungen und damit verbundene Dienstleistungen. Die Konzerngesellschaften, die nicht direkt dem Versicherungsgewerbe zuzurechnen sind, betreffen im Wesentlichen Aktivitäten, welche den Versicherungs- und Anlagebereich unterstüzen. Das Unternehmen ist in den USA landesweit präsent; in Australien werden Leistungen ausschließlich über das Internet angeboten. Im Dezember 2014 unterzeichnete das Unternehmen einen Kaufvertrag für eine Mehrheitsbeteiligung an der ARX Holding Corp.

Offizielle Webseite: www.progressive.com