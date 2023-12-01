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Public Storage

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WKN 867609
ISIN US74460D1090
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,40 5,03 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,77 1,73 1,80 2,08 2,16
    Gewinn/Aktie 9,56 9,66 9,04 10,68 11,11
    Dividende/Aktie 12,31 12,00 12,00 12,00 12,00
    Rendite (%) - - 4,62 4,01 3,93
    KGV - - 28,71 28,04 27,45
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Public Storage ist ein REIT mit drei Hauptgeschäftstätigkeiten. Im Geschäftsbereich der häuslichen Selbsteinlagerung erwirbt, entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet das Unternehmen Selfstorage-Anlagen für die private und geschäftliche Nutzung und bietet Lagerräume auf monatlicher Mietbasis an. Das Unternehmen versteht sich als der größte Eigentümer und Betreiber von Selfstorage-Anlagen in den Vereinigten Staaten. Es verfügt über direkte und indirekte Beteiligungen an mehr als 2.200 Selfstorage-Anlagen. Das europäische Self-Storage-Geschäft wird über eine 49%ige Beteiligung an Shurgard Europe Ltd. vertreten, die über 190 Selfstorage-Anlagen in sieben Ländern in Westeuropa besitzt. Das Handelsgeschäft umfasst eine 42% Beteiligung an der PS Business Parks, Inc., die mehr als 28 Millionen Nettoquadratfuss vermietbare Fläche an Gewerbeflächen besitzt und betreibt.

    Offizielle Webseite: https://www.publicstorage.com

    Aktionärsverteilung