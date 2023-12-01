Public Storage
Aktuelle Nachrichten zu Public Storage
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,40
|5,03
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|1,77
|1,73
|1,80
|2,08
|2,16
|Gewinn/Aktie
|9,56
|9,66
|9,04
|10,68
|11,11
|Dividende/Aktie
|12,31
|12,00
|12,00
|12,00
|12,00
|Rendite (%)
|-
|-
|4,62
|4,01
|3,93
|KGV
|-
|-
|28,71
|28,04
|27,45
|KUV
|-
|-
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Public Storage ist ein REIT mit drei Hauptgeschäftstätigkeiten. Im Geschäftsbereich der häuslichen Selbsteinlagerung erwirbt, entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet das Unternehmen Selfstorage-Anlagen für die private und geschäftliche Nutzung und bietet Lagerräume auf monatlicher Mietbasis an. Das Unternehmen versteht sich als der größte Eigentümer und Betreiber von Selfstorage-Anlagen in den Vereinigten Staaten. Es verfügt über direkte und indirekte Beteiligungen an mehr als 2.200 Selfstorage-Anlagen. Das europäische Self-Storage-Geschäft wird über eine 49%ige Beteiligung an Shurgard Europe Ltd. vertreten, die über 190 Selfstorage-Anlagen in sieben Ländern in Westeuropa besitzt. Das Handelsgeschäft umfasst eine 42% Beteiligung an der PS Business Parks, Inc., die mehr als 28 Millionen Nettoquadratfuss vermietbare Fläche an Gewerbeflächen besitzt und betreibt.
Offizielle Webseite: https://www.publicstorage.com