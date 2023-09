Unternehmensprofil

Public Storage ist ein REIT mit drei Hauptgeschäftstätigkeiten. Im Geschäftsbereich der häuslichen Selbsteinlagerung erwirbt, entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet das Unternehmen Selfstorage-Anlagen für die private und geschäftliche Nutzung und bietet Lagerräume auf monatlicher Mietbasis an. Das Unternehmen versteht sich als der größte Eigentümer und Betreiber von Selfstorage-Anlagen in den Vereinigten Staaten. Es verfügt über direkte und indirekte Beteiligungen an mehr als 2.200 Selfstorage-Anlagen. Das europäische Self-Storage-Geschäft wird über eine 49%ige Beteiligung an Shurgard Europe Ltd. vertreten, die über 190 Selfstorage-Anlagen in sieben Ländern in Westeuropa besitzt. Das Handelsgeschäft umfasst eine 42% Beteiligung an der PS Business Parks, Inc., die mehr als 28 Millionen Nettoquadratfuss vermietbare Fläche an Gewerbeflächen besitzt und betreibt.

Offizielle Webseite: www.publicstorage.com