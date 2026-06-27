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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

PVA TePla

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H T
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 345,01 270,05 244,26 270,12 263,45
    Nettogewinn (Mio) 25,99 11,27 7,63 27,07 24,42
    Gewinn/Aktie 1,27 0,53 0,37 1,25 1,12
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 26,04 62,01 61,51 10,72 18,20
    KUV 1,96 2,59 2,03 1,08 1,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die PVA TePla AG ist ein international agierender Anbieter von Systemen für die Herstellung, Veredlung und Weiterbearbeitung von hochwertigen Werkstoffen wie Metalle, Halbleiter, Keramiken, Gläser und auch für die kontrollierte Oberflächenbehandlung dieser Materialien sowie unterschiedlichster Kunststoffoberflächen. Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasma sieht sich die PVA TePla AG als ein führendes Unternehmen bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. PVA TePla unterstützt Prozesse von Industrieunternehmen in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie in der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie. Der Konzern berichtet in den beiden Segmente "Industrial Systems" und "Semiconductor Systems".

    Offizielle Webseite: https://www.pvatepla.com

    Aktionärsverteilung