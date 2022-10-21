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Recruit Holdings Co Ltd

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WKN A12BJJ
ISIN JP3970300004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2025e 2024e
    Umsatz (Mrd) 3.558,76 3.400,70
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 24,81 23,37
    Rendite (%) 0,26 -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Recruit Holdings Co. Ltd. ist ein Technologieunternehmen, das auf die Vermittlung von Personal spezialisiert ist. Die Geschäftstätigkeit ist in drei Segmente unterteilt. Die SBU HR Technology besteht aus Indeed, das 2012 übernommen wurde, und Glassdoor, das 2018 übernommen wurde, und ist in mehr als sechzig Ländern tätig. HR Technology bietet technologische Lösungen, die Arbeitssuchenden und Arbeitgebern bei der Personalbeschaffung und Einstellung helfen. Matching & Solutions umfasst die zwei Geschäftsbereiche HR Solutions und Marketing Solutions. HR Solutions unterstützt die Rekrutierungs- und Einstellungsaktivitäten von Geschäftskunden und die Stellensuche einzelner Nutzer durch seine Stellenanzeigen- und Vermittlungsdienste. Marketing Solutions bietet Matching-Plattformen für Unternehmen und stellt Tools zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bereit. Das Segment Staffing betreibt einen Zeitarbeitsservice in Japan, Europa, den USA und Australien.

    Offizielle Webseite: https://recruit-holdings.com/

    Aktionärsverteilung