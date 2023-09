Unternehmensprofil

Die Redcare Pharmacy N.V. (zuvor Shop Apotheke Europe B.V.) und ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind mit dem Betrieb von Online-Apotheken befasst. Der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf rezeptfreien Arzneimitteln sowie Beauty- und Pflegeprodukten. In Deutschland, Österreich und Frankreich ist die Gruppe mit den Marken shop-apotheke.com, shop-apotheke.at und shop-pharmacie.fr vertreten. Hier sieht man sich als klarer Marktführer*. In Belgien sei bereits ein Jahr nach dem Launch der Plattform shop-pharmacie.be eine führende Position erreicht worden, hieß es zum Zeitpunkt des IPO im Oktober 2016. Einen Monat zuvor war das Online-Geschäft der belgischen Apotheke Farmaline erworben und anschließend in das bestehende Geschäft integriert worden. Dadurch gelangen die Expansion nach Italien und Spanien sowie die Stärkung der Marktposition in Belgien, Frankreich und Österreich.

Offizielle Webseite: www.redcare-pharmacy.com