Unternehmensprofil

Die Rhön-Klinikum AG ist einer der großen Gesundheitsdienstleister Deutschlands. Ende 2013 gehörten 54 Kliniken an 43 Standorten in zehn Bundesländern zum Konzern. Nach dem im Februar 2014 vollzogenen Verkauf von 43 Kliniken zielt die Gesellschaft auf eine Positionierung als integriertes Gesundheitsunternehmen. Seither betreibt der Konzern an nunmehr fünf Standorten zehn exzellenten Kliniken mit 5.300 Betten. Dazu gehört das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM), das Klinikum Frankfurt (Oder), die Zentralklinik Bad Berka sowie sechs Spezialkliniken am Stammsitz in Bad Neustadt a.d. Saale. Diese Kliniken zeichnen sich durch eine enge Verzahnung von Krankenversorgung, Forschung und Lehre sowie eine hohe ärztliche und pflegerische Qualität aus. Der Konzern will sich auf den Ausbau der wissenschaftsmedizinischen Kompetenz konzentrieren und Spitzenmedizin mit universitär-wissenschaftlicher Anbindung bieten.

Offizielle Webseite: www.rhoen-klinikum-ag.com