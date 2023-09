Unternehmensprofil

Rio Tinto PLC ist der britische Arm des Rio Tinto-Konzerns, einem der weltweit größten Bergbau- und Rohstoffunternehmen. Die Gruppe erschließt in etwa 35 Ländern Minen, baut Rohstoffe und Mineralien ab und verarbeitet diese dann weiter. Neben dem Über- und Untertageabbau gehören Raffinerien, Schmelzöfen und Kraftwerke aber auch Züge, Schiffe und Häfen zum Konzern. Entsprechend den Abbauprodukten gliedert die Gruppe ihr Geschäft in die Segmente "Iron Ore", "Aluminium", "Copper", "Energy" (Kohle und Uran), "Diamonds & Minerals" sowie "Other Operations". Gesellschaftsrechtlich bildet die britische Rio Tinto PLC gemeinsam mit der australischen Rio Tinto Limited die Rio Tinto Group, die über ein sogenanntes Dual-Listing sowohl in London als auch Australien und in New York börsennotiert ist. Die Wurzeln der Gruppe reichen in das Jahr 1873 zurück, als am spanischen Rio Tinto-Fluss eine historische Kupfermine wiedereröffnet wurde. Seit 1997 trägt der Konzern den heutigen Namen.

Offizielle Webseite: www.riotinto.com