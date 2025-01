Diese Aktien weisen nicht nur eine günstige Bewertung mit einem KGV unter zehn auf, sondern sind darüber hinaus noch Lieblinge bei den Analysten. Laut den Experten winkt hier massives Kurspotenzial von bis zu 65 Prozent. Sind diese Schnäppchentitel also jetzt ein Kauf?

Trotz hoher Bewertungen an den Märkten und Kursen nahe den Allzeithochs gibt es sie noch: günstige Aktien mit viel Potenzial. Laut einem von uns erstellten Screening auf der Plattform Tipranks weisen zum Beispiel die folgenden sieben spannenden Aktien ein KGV von unter zehn auf und werden dazu noch vom Konsens der Analysten mit hoher Upside zum Kauf empfohlen.

KGV unter 10 und massives Kurspotenzial bei diesen Schnäppchenaktien

Es kann sich für Anleger also definitiv ein Blick lohnen:

Copa Holdings – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 65 Prozent

AES – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 49 Prozent

KASPI – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 46 Prozent

Core Natural Resources – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 45 Prozent

Civitas – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 42 Prozent

Rio Tinto – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 34 Prozent

Opera – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 34 Prozent

Besonders interessant könnte dabei die Aktie von Rio Tinto sein.

Ist diese Schnäppchenaktie jetzt ein Kauf?

Denn der Bergbaugigant hat Anlegern aktuell einiges zu bieten. Neben der niedrigen Bewertung mit KGV 9,1 winkt hier eine Dividendenrendite von sieben Prozent. Darüber hinaus gibt es laut Analysten noch deutliche Kurschancen, und die könnten sich bald realisieren.

So steckt der Konzern nicht etwa in einem schweren Turnaround oder hat operative Probleme, sondern leidet nur unter niedrigerer Nachfrage in China, das sich seit Jahren in einer Wirtschaftskrise befindet. Doch mit angekündigten Konjunkturprogrammen im Reich der Mitte könnte hier mittelfristig ein Aufschwung erfolgen, der auch Rio Tinto erfassen dürfte.

Dementsprechend ist auch BÖRSE ONLINE optimistisch und rät mit einem Kursziel von 75 Euro für die Aktie zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Historische Kaufchance? Größter Vermögensverwalter der Welt sieht hier jetzt Investmentgelegenheit

Oder:

Kaufen, bevor es zu spät ist? Mit diesen Aktien 14,8% Dividendenrendite in dieser Woche kassieren