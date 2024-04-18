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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Rolls-Royce

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WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 25,40 23,30 21,21 18,91 16,49
    Nettogewinn (Mrd) 3,67 3,42 5,84 2,48 2,40
    Gewinn/Aktie 0,45 0,41 0,69 0,30 0,29
    Dividende/Aktie 0,15 0,14 0,10 0,06 -
    Rendite (%) 0,99 1,02 0,83 1,05 -
    KGV 33,13 34,82 16,57 18,98 10,39
    KUV 4,78 5,24 4,61 2,57 1,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ist Obergesellschaft eines Technologiekonzerns, der seit über 100 Jahren Antriebssysteme fertigt. Die operative Tätigkeit gliedert der Konzern in die global engagierten Segmente Civil Aerospace, Power Systems, Defence und ITP Aero. Civil Aerospace produziert Flugzeugtriebwerke für große Verkehrsflugzeuge, Regionaljets und Geschäftsflugzeuge. Power Systems ist ein führender Anbieter von schnelllaufenden Kolbenmotoren und kompletten Antriebs- und Energieerzeugungssystemen, die in der Schifffahrt, Verteidigung, Energieerzeugung und Industrie eingesetzt werden. Der Geschäftsbereich Defence liefert Triebwerke für militärische Transport- und Patrouillenflugzeuge sowie für Hubschrauber. ITP Aero ist weltweit führend in der Entwicklung von Subsystemen für Flugzeugtriebwerke und bietet zudem MRO-Dienstleistungen an. Weithin bekannt ist Rolls Royce vor allem für die luxuriösen Autos dieser Marke; von dieser Sparte hat sich der Konzern allerdings 1998 getrennt.

    Offizielle Webseite: https://www.rolls-royce.com

    Aktionärsverteilung