Unternehmensprofil

Die Royal Mail PLC war einst der britische Monopolist für staatliche Postdienste und blickt als solcher auf eine rund 500-jährige Geschichte zurück. Im Zuge diverser Liberalisierungen wurde der Konzern privatisiert und ging schließlich im Oktober 2013 an die Börse. Das Unternehmen stellt sechs Tage die Woche Päckchen, Pakete und Briefe an mehr als 29 Mill. Adressen in Großbritannien zu. Im britischen Packet-Markt ist Royal Mail die Nummer eins. Die Tochter General Logistics Systems (GLS) ist für das Paket-Geschäft in über 35 Ländern Europas zuständig und zählt mit ihrem ausgeprägtem Netzwerk zu den größten landgestützten Paketlieferanten in Europa. Die GLS ist der Wachstumsmotor der Gruppe und erweitert ihre Präsenz in den europäischen Märkten und durch fokussierte und zielgerichtete Akquisitionen im Westen der USA. Das Geschäft unterteilt das Unternehmen in die Bereiche "UK Parcels, International & Letters (UKPIL)" und "General Logistics Systems (GLS)".

Offizielle Webseite: http://www.royalmailgroup.com