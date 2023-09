Unternehmensprofil

Die SAF-HOLLAND SE ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten, vor allem für Trailer und Lkw. Das Produktangebot umfasst Achs- und Federungssysteme sowie Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York an Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten vertrieben werden. Im Aftermarket-Geschäft liefert der Konzern Ersatzteile sowohl an die Service-Netzwerke der Hersteller als auch an den Großhandel und mit Hilfe von Verteilzentren über ein dichtes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Hervorgehoben wird die Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT", mit der SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik verbindet und die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten vorantreibt. Gegliedert ist das Geschäft in die drei regionalen Segmente "EMEA/Indien", "Amerika" und "APAC/China".

Offizielle Webseite: www.safholland.com