Unternehmensprofil

Die SAF-HOLLAND SE ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Das Produktangebot umfasst u.a. Achs- und Federungssysteme für Trailer, Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger sowie Brems- und EBS-Systeme, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York an Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten vertrieben werden. Im Aftermarket-Geschäft liefert der Konzern Ersatzteile sowohl an die Service-Netzwerke der Hersteller als auch an den Großhandel und mit Hilfe von Verteilzentren über ein dichtes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Gegliedert ist das Geschäft in die drei regionalen Segmente "EMEA", "Amerika" und "APAC".

Offizielle Webseite: https://www.safholland.com