Sampo Oyj A

Unternehmensprofil

Der Sampo-Konzern umfasst zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften. Die If P & C Insurance Holding AG ist der führende Schaden- und Unfallversicherer in der nordischen Region, mit Niederlassungen in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und den baltischen Ländern. Die dänische Versicherungsgesellschaft Topdanmark, bei der If P & C Insurance mit mehr als 25 Prozent der Anteile der größte Aktionär ist, wird als assoziiertes Unternehmen im Segment P & C Insurance geführt. Zweite Tochtergesellschaft ist die Managementgesellschaft Mandatum Life Insurance Company, die in Finnland 250.000 Privatkunden und 25.000 Firmenkunden adressiert. Mandatum engagiert sich zudem im Baltikum. Darüber hinaus ist Sampo Ende 2016 mit einem Anteil von 21,2 Prozent der größte Aktionär der Nordea Bank AB, die als verbundenes Unternehmen in den Konzernabschluss von einbezogen ist.

Offizielle Webseite: www.sampo.com