Unternehmensprofil

Sanofi SA ist ein global agierender Pharma- und Gesundheitskonzern. Also solcher entwickelt, produziert und vertreibt Sanofi therapeutische Lösungen für die Bereiche Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Thrombosen, Diabetes, Onkologie und Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie auch Impfstoffe. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Diabetes Solutions", "Human Vaccines", "Innovative Drugs", "Consumer Healthcare", "Emerging Markets", "Animal Health" wie auch "New Genzyme". Der Sanofi-Aventis-Konzern entstand im Jahr 2004 aus der Fusion von Sanofi-Synthélabo und Aventis. Dabei war die Vorgängergesellschaft Sanofi-Synthélabo 1999 aus dem Zusammenschluss von Sanofi und Synthélabo hervorgegangen. Aventis wiederum war ebenfalls 1999 aus der Fusion des Pharmageschäfts des Frankfurter Hoechst-Konzerns mit der französischen Rhône-Poulenc SA entstanden. Am 6. Mai 2011 wurde die Firma in Sanofi SA umbenannt. Parallel übernahm der Konzern die amerikanische Gesellschaft Genzyme.

Offizielle Webseite: www.sanofi.com