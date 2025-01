Unternehmensprofil

Sempra Energy ist eine Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen, deren operative Einheiten investieren, entwickeln und eine Energieinfrastruktur betreiben sowie für ihre Kunden in Nord- und Südamerika Gas und Strom Dienstleistungen betreiben. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe ist hauptsächlich zwischen ihren Versorgungsunternehmen in Kalifornien, der San Diego Gas & Electric Company (SDG & E) und der Southern California Gas Company (SoCalGas) sowie Sempra International und Sempra US Gas & Power aufgeteilt. SDG & E und SoCalGas sind getrennt berichtspflichtige Segmente. Sempra International umfasst zwei berichtspflichtige Segmente, nämlich Sempra South American Utilities und Sempra Mexico. Sempra US Gas & Power enthält auch zwei berichtspflichtige Segmente, nämlich Sempra Renewables und Sempra Natural Gas.

Offizielle Webseite: www.sempra.com/stocks-investors