Unternehmensprofil

Die Royal Dutch Shell PLC ist im Sommer 2005 durch die Fusion der niederländischen Royal Dutch Petroleum und der britischen Shell Transport & Trading Plc entstanden. Die Royal Dutch Shell-Gruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Förderung zu Wasser und zu Lande, über das Raffinieren und Speichern bis hin zum Transport, dem Handel und Vertrieb von Öl und Gas ab. Dazu zählt das Marketing von Naturgas, von Schiffs- und Flugzeugbenzin sowie von petrochemischen Basisprodukten, die an Kunden zur Herstellung von Kunststoffen geliefert werden. Neben der Stromerzeugung berät Shell in Fragen der Energieeffizienz. Investitionen in erneuerbare Energien runden das Engagement ab. Das operative Geschäft untergliedert sich seit 2009 in die Segmente "Upstream" (mit den Bereichen Exploration & Produktion, Gas & Power (inkl. Wind) und Ölsand), "Downstream" (Ölprodukte, Chemikalien und Solaraktivitäten) und "Corporate".

Offizielle Webseite: www.shell.com