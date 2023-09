Unternehmensprofil

Die Siemens Healthineers AG (SH AG) ist ein globaler Anbieter von Healthcare-Lösungen und -Dienstleistungen. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette marktführender und innovativer Bildgebungsverfahren, neuartiger Therapien und diagnostischer Produkte und Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt. Die SH AG ist in mehr als 70 Ländern direkt präsent und vermarktet ihre Produkte in über 180 Ländern. Die Gesellschaft ist Partner von mehr als 90% der weltweit führenden 100 Gesundheitsdienstleister. Die Aktivitäten des Konzerns sind in drei operative Segmente unterteilt: Imaging, Advanced Therapies und Diagnostics. Die SH AG wurde 2018 als Spin-off der Siemens AG gegründet.

Offizielle Webseite: www.siemens-healthineers.com