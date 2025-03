Der DAX hat am Montag die historische Marke von 23.000 Punkten durchbrochen, die Rallye scheint kein Ende zu nehmen. Doch welche Aktien bieten jetzt die besten Chancen, um von diesem Höhenflug zu profitieren? Diese DAX-Schwergewichte wie die Deutsche Telekom könnten bald zweistellige Kursgewinne verzeichnen.

Es scheint fast unglaublich: Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich seit Jahresbeginn trotz zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten unaufhaltsam. Bereits im zweistelligen Plus durchbrach er am Montag erstmals die Marke von 23.000 Punkten und legte dabei zeitweise mehr als drei Prozent an nur einem Tag zu.

Haupttreiber dieser beeindruckenden Entwicklung sind vor allem Rüstungswerte. Rheinmetall schoss zwischenzeitlich um über 20 Prozent in die Höhe, da die Hoffnung auf steigende Verteidigungsausgaben diesen Sektor beflügelt. Auch Auto-Aktien konnten kräftig zulegen. Volkswagen, Daimler Truck und Porsche Automobil Holding profitierten von der Aussicht auf gelockerte CO2-Vorgaben in der EU und gewannen deutlich an Wert.

Zudem sorgen positive Konjunkturdaten aus Europa und China für eine anhaltend gute Marktstimmung. Die sinkende Inflation in der Eurozone sowie die hohe Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstärken den Optimismus.

Die entscheidende Frage lautet nun: Bei welchen DAX-Aktien lohnt sich der Einstieg noch? Wo gibt es trotz der bereits starken Rallye weiterhin zweistellige Kurschancen? Die gute Nachricht: Trotz der Kursgewinne sehen Analysten bei einigen DAX-Werten noch erhebliches Potenzial.

Deutsche Telekom und Co.: Diese DAX-Aktien haben laut Analysten zweistellige Kurschancen

Um die besten DAX-Aktien für den aktuellen Markt zu identifizieren, haben wir mithilfe des Stock Screening Tools des Finanzportals "TipRanks" eine Analyse durchgeführt. Mit diesem Tool lassen sich Aktien nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren.

Wir haben gezielt nach DAX-Titeln gesucht, die aktuell mehrheitliche Kaufempfehlungen von Analysten erhalten. Zusätzlich mussten die Kurschancen mindestens im zweistelligen Bereich liegen.

Das i-Tüpfelchen: Die jeweilige Aktie sollte zudem einen Smartscore von „Outperform“ erzielen. Doch was bedeutet das genau? Der Smartscore bewertet Aktien auf einer Skala von eins bis zehn anhand von acht Kriterien. Neben fundamentalen Kennzahlen und technischer Analyse fließen Analystenmeinungen, Insider-Transaktionen, Einschätzungen von Finanz-Bloggern, Hedgefonds-Aktivitäten, Anlegerstimmung und aktuelle Nachrichten mit ein. Ein intelligenter Algorithmus analysiert dabei tausende von Websites, erkennt relevante Begriffe und bewertet die Marktstimmung als bullish oder bearish.

• Aktien mit einem Score von eins bis drei gelten als „Underperform“.

• Vier bis sieben stehen für „Neutral“.

• Ein Wert zwischen acht und zehn signalisiert „Outperform“ – also überdurchschnittliches Potenzial.

Unsere Analyse hat einige besonders vielversprechende DAX-Aktien identifiziert, die nicht nur von Analysten gelobt werden, sondern auch hervorragende Wachstumsperspektiven aufweisen.

Aktie Kursziel in Euro Kurschance in % RWE 39 27 E.ON 15 21 Infineon 42 16 Siemens Healthineers 63 15 Continental 80 15 Deutsche Telekom 40 12

Mit Material von dpa