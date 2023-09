Unternehmensprofil

Die Allane SE (zuvor Sixt Leasing SE) ist eigener Einschätzung zufolge einer der führenden herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinganbieter (Flottenleasing) und Fuhrparkmanager in Deutschland. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden vertreten. Insgesamt zählte das Unternehmen Ende 2017 rund 133.000 Leasing-, Service- und Flottenmanagementverträge. Das Flottenmanagement, das durch Beratungslösungen ergänzt wird, betreibt die Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting GmbH. Außerdem bietet der Konzern über seine Website sixt-neuwagen.de auch Privat- und Geschäftskunden (mit bis zu 20 Fahrzeugen) Fahrzeugleasinglösungen an. Die Geschäftstätigkeit ist unterteilt in zwei Berichtssegmente, und zwar "Leasing" mit den beiden Geschäftsfeldern Flottenleasing und Online Retail sowie "Flottenmanagement".

Offizielle Webseite: www.allane-mobility-group.com