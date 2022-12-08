Allane
Aktuelle Nachrichten zu Allane
dpa-AFX News zu Allane
EQS-News: Allane Mobility Group veröffentlicht Ergebnisse der virtuellen Hauptversammlung 2026 (deutsch)
EQS-News: Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Quartal 2026 erneut starkes Wachstum (deutsch)
EQS-News: Allane Mobility Group erweitert Mobilitätsangebot für Unternehmen: "BusinessAuto" bringt Dienstwagen-Leasing ins Benefit-Portfolio (deutsch)
EQS-News: Allane Mobility Group steigert operativen Umsatz und Ergebnis 2025 - weiteres Wachstum für 2026 geplant (deutsch)
EQS-News: Über 3.000 erfolgreich vermittelte THG-Prämien: Kunden profitieren vom Service der Allane Mobility Group (deutsch)
EQS-Adhoc: Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen (deutsch)
EQS-News: Wie die Allane Mobility Group das hartnäckigste Problem der Branche gelöst hat: fehlende Fahrzeugbilder (deutsch)
EQS-News: Allane Mobility Group bleibt im dritten Quartal 2025 auf Wachstumskurs - Umsatz und Ergebnis gesteigert, Profitabilität deutlich verbessert (deutsch)
EQS-News: Black Leasing Friday bei Allane: Suzuki Swift Comfort für nur 55 Euro im Monat! (deutsch)
EQS-News: Allane Mobility Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 deutliches Wachstum (deutsch)
EQS-News: Allane Mobility Group unterstützt nachhaltige Flottenstrategie mit regionalem Aufforstungsprojekt (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|962,40
|872,18
|747,28
|630,07
|724,13
|Nettogewinn (Mio)
|10,30
|21,39
|-39,21
|8,85
|9,02
|Gewinn/Aktie
|0,50
|1,04
|-1,90
|0,43
|0,44
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|0,09
|0,09
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|0,80
|0,78
|KGV
|25,20
|9,57
|-
|26,05
|26,36
|KUV
|0,27
|0,24
|0,25
|0,37
|0,33
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Allane SE (zuvor Sixt Leasing SE) ist eigener Einschätzung zufolge einer der führenden herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinganbieter (Flottenleasing) und Fuhrparkmanager in Deutschland. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden vertreten. Insgesamt zählte das Unternehmen Ende 2017 rund 133.000 Leasing-, Service- und Flottenmanagementverträge. Das Flottenmanagement, das durch Beratungslösungen ergänzt wird, betreibt die Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting GmbH. Außerdem bietet der Konzern über seine Website sixt-neuwagen.de auch Privat- und Geschäftskunden (mit bis zu 20 Fahrzeugen) Fahrzeugleasinglösungen an. Die Geschäftstätigkeit ist unterteilt in zwei Berichtssegmente, und zwar "Leasing" mit den beiden Geschäftsfeldern Flottenleasing und Online Retail sowie "Flottenmanagement".
Offizielle Webseite: https://www.allane-mobility-group.com