Unternehmensprofil

Die SNAM S.p.A. bezeichnet sich als der führende europäische Betreiber im Erdgastransport, der mit einem Netz von rund 38.000 km in Italien und im Ausland betrieben wird. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Bereich der Speicherung tätig, an der mehr als 15 Prozent der europäischen Kapazität gehalten werden. Im Geschäftsfeld der Wiederverdampfung wird das Volumen mit 6,5 Milliarden Kubikmetern Gas angegeben; durch die Installation von Wiederverdampfungsanlagen in Piombino und Ravenna soll dieses Volumen bis 2024 auf 16,6 Milliarden Kubikmeter steigen. Entstanden ist das Unternehmen 2001 im Zuge der italienischen Umsetzung der EEG-Richtlinie der EU. Dabei war SNAM als Tochterfirma des Energiekonzerns Eni (als Rete Gas) an die Börse gebracht worden.

Offizielle Webseite: https://www.snam.it