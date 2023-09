Unternehmensprofil

Die SolarEdge Technologies, Inc. bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Wechselrichterlösungen. Das für Gleichstrom optimierte Wechselrichtersystem maximiert die Stromerzeugung und senkt gleichzeitig die Kosten für die von der PV-Anlage erzeugte Energie, erklärt das Unternehmen. Als weitere Vorteile des DC-optimierten Wechselrichtersystems hebt das Unternehmen umfassende und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, eine verbesserte Designflexibilität, die effiziente Integration mit SolarEdge-Speicherlösungen sowie verbesserte Betriebs- und Wartungsbedingungen mit Fernüberwachung auf Modulebene hervor. Die Lösungen richten sich an ein breites Spektrum von Solarmarktsegmenten, von Solaranlagen für Privathaushalte bis hin zu gewerblichen und kleinen Solaranlagen für Versorgungsunternehmen. Die Produkte wurden in PV-Anlagen in mehr als 130 Ländern installiert.

Offizielle Webseite: www.solaredge.com