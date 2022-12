Das Aktien-Jahr 2022 war bekanntlich mager. Davor belastete die Corona-Pandemie. Doch fünf Werte aus dem S&P 500 Index schafften in den vergangenen fünf Jahren dennoch mehr als 700 Prozent Gewinn. Der einsame Spitzenreiter schafft sogar eine fünfstellige Performance. Die Tesla-Aktie war in den vergangenen Jahren immer vorn mit dabei. Und nun?

Die vergangenen fünf Jahre waren anspruchsvoll – vor allem die letzten drei. Corona-Pandemie, Lieferketten-Störungen, Inflation und Zinserhöhungen sowie politische Verwerfungen mit Ukraine-Krieg schüttelten die Aktien-Börsen durch.



Doch es gibt Unternehmen, die mit fast allen Problemen gut umgehen können. Selbst die Gefahr einer weiteren Rezession stecken manche Konzerne fast locker weg. Einige Aktien im marktbreiten S&P 500 Index, der sich seit dem 8. Dezember 2017 immerhin um 66,6 Prozent verbesserte, ragen deutlich hervor.



Mit 10.000 Euro in fünf Jahren zum Millionär



Der mit Abstand größte Gewinner im S&P 500 ist auch eines seiner neuesten Mitglieder: Enphase Energy. Der führende Anbieter von Solaranlagen trat erst Ende 2020 dem US-Index bei. Seit Dezember 2017 hat sich die Aktie um kaum zu fassende 12.775 Prozent verbessert. Wenn ein Anleger vor fünf Jahren für 10.000 Euro Enphase-Aktien kaufte, wäre er heute Millionär. Sein Investment ist heute 1.287.500 Euro wert.



Auch die Nummer 3 der Top Five ist ein Solar-Wert. Die Anteile von SolarEdge Technologies verbesserten sich in den vergangenen fünf Jahren um 875,8 Prozent. Für 10.000 Euro damals SolarEdge-Aktien gekauft, ergibt mittlerweile 97.580 Euro – das Investment hat sich also fast verzehnfacht.



Enphase und SolarEdge sind neben First Solar auch im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index enthalten. Insgesamt 16 Unternehmen vereint der Index, die alle vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren. Neben den Solar-Aktien sind auch die Bereiche Wind und Wasserkraft in dem aussichtsreichen Index enthalten.



Tesla-Aktie nur auf Platz 4



Ein Highflyer der vergangenen Jahre ist hingegen auf Platz 4 abgerutscht. Tesla, der E-Autopionier, der seinen Gründer und Mehrheitsaktionär Elon Musk im Jahr 2021 zum reichsten Menschen der Welt machte, kommt seit Dezember 2017 immerhin noch auf einen Wertzuwachs von 820,5 Prozent. Dieses Investment hat dem Aktienkäufer aus 10.000 Euro stolze 92.000 Euro gebracht.



Der 44 Milliarden Dollar teure Kauf des Kurznachrichten-Dienstes Twitter und der Kursrutsch der Tesla-Aktie haben das Vermögen von Elon Musk übrigens in den vergangenen Monaten so stark gedrückt, dass er derzeit um seinen ersten Platz in der Forbes-Liste bangen muss. LVMH-Chef Bernard Arnault hat ihn zeitweise bereits überholt.



Quelle: Bloomberg Die besten 5 Aktien im S&P 500 in den vergangenen 5 Jahren (Performance auf Euro-Basis gerechnet)

Die übrigen beiden Werte der Top Five kommen aus der Gesundheitsbranche. Pharma-Wert Moderna steht mit einem Plus von 973 Prozent auf Platz 2, DexCom, der Marktführer im Bereich der Glukose-Messung im Diabetes-Management kommt mit gut 789 Prozent auf Platz 5.



BÖRSE ONLINE hält alle fünf Unternehmen weiterhin für aussichtsreich.