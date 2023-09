Unternehmensprofil

SSAB Svenskt Stål AB ist ein international führender Anbieter von Mehrphasen- und Vergütungsstählen, Band-, Flach- und Rundstahlprodukten sowie Konstruktionslösungen. Dabei bietet das Unternehmen eine einzigartige, breite Produktpalette von unterschiedlichen Qualitäten und Größen an. Die Lösungen des Unternehmens umfassen auch Mehrwertdienste vom Konzept bis hin zur Lieferung. Das Unternehmen verfügt über eine Stahlproduktionskapazität von 8,8 Millionen Tonnen jährlich. Produktionsstandorte befinden sich in Schweden, Finnland und den USA. Des Weiteren hat SSAB bei verschiedenen Eisen-und Stahlerzeugnissen Zugriff auf Verarbeitungskapazitäten in China und einigen anderen Ländern. In Schweden und Finnland ist die Produktion in einen Hochofenprozess. In den USA erfolgt die Stahlschrottbasierte Produktion in Elektrolichtbogenöfen. SSABs Stähle und Dienstleistungen helfen, Endprodukte leichter zu machen und deren Widerstandskraft und Lebensdauer zu erhöhen.

Offizielle Webseite: www.ssab.com