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Steico

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WKN A0LR93
ISIN DE000A0LR936
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 414,63 395,00 382,92 390,85 389,36
    Nettogewinn (Mio) 22,63 17,07 17,85 19,32 16,88
    Gewinn/Aktie 1,51 1,09 1,26 1,37 1,20
    Dividende/Aktie 0,35 0,23 - - -
    Rendite (%) 2,15 1,32 - - -
    KGV 11,46 14,16 16,83 13,30 28,17
    KUV 0,64 0,66 0,78 0,66 1,22

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die STEICO SE ist ein Systemanbieter für ökologische Baustoffe und als solcher in den Bereichen Dämmung und Konstruktion tätig. Zum Kerngeschäft gehören die Produktion und der Vertrieb von Faserprodukten auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Zum Sortiment zählen neben dem Kerngeschäft der Holzfaser-Dämmstoffe Stegträger als konstruktive Bauelemente sowie Furnierschichtholz als Handelsware. Das Angebot unterteilt sich folglich in die drei Produktkategorien Holzfaser-Dämmstoffe, Hartfaserplatten (NFB - Natural Fibre Boards) und Stegträger. Daneben ist STEICO im Holzhandel aktiv und bietet ergänzende Dienstleistungen an. Historisch bedingt ist STEICO zudem im Großhandel unter anderem mit Schnitthölzern und Leimholzplatten befasst. Die Produkte werden beim Neubau sowie in der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade verwendet.

    Offizielle Webseite: https://www.steico.com

    Aktionärsverteilung