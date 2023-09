Unternehmensprofil

Die Steinhoff International Holdings N.V. in liquidatie kontrolliert eine Gruppe von Discount-Einzelhandelsunternehmen, die in Europa, Australasien und Afrika Haushaltsartikel (inkl. Möbel) und allgemeine Handelswaren herstellt, einkauft und verkauft. Das Geschäftsmodell der Gruppe basiert auf einer Strategie der kostengünstigen Beschaffung bzw. Herstellung von Produkten und deren Vertrieb an ihren wertorientierten Kundenstamm. Die Gruppe gliedert ihre Aktivitäten in die drei Segmente allgemeine Handelswaren (Güter des täglichen Bedarfs, ohne Lebensmittel über die Pepkor Holdings Pty Ltd.), Haushaltsartikel und Automobil (umfasst den Kfz-Einzelhandel in Südafrika). Am 15. Februar 2021 haben das Holding-Management und das der Tochterfirmen beschlossen, einen Antrag auf ein niederländisches "Zahlungsaussetzungsverfahren" ("Dutch SoP") zu stellen, sobald dies praktikabel sei, wie es in einer Mitteilung vom gleichen Tag heißt. Noch am gleichen Tag wurde das Verfahren eröffnet.

Offizielle Webseite: www.steinhoffinternational.com