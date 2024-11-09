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STMicroelectronics

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WKN 893438
ISIN NL0000226223
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,00 14,37 11,80 13,27 17,29
    Nettogewinn (Mrd) 2,43 1,26 0,31 1,57 4,22
    Gewinn/Aktie 2,54 1,15 0,33 1,73 4,66
    Dividende/Aktie 0,10 0,36 0,36 0,36 0,24
    Rendite (%) 0,19 0,68 1,37 1,43 0,48
    KGV 20,03 38,95 79,87 14,52 10,71
    KUV 2,76 3,32 2,01 1,70 2,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die STMicroelectronics N.V. ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Halbleiterunternehmen, das eine breite Palette von Produkten entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Dazu gehören diskrete und universelle Bauelemente, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen ("ASICs"), Full-Custom- und Semi-Custom-Bausteine sowie anwendungsspezifische Standardprodukte ("ASSPs") für analoge, digitale und Mixed-Signal-Anwendungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen über ein Joint Venture mit Ericsson verbunden. Die Aktien des Unternehmens sind seit 1994 an den Börsen in Paris und New York und seit 1998 in Italien notiert.

    Offizielle Webseite: https://www.st.com

    Aktionärsverteilung