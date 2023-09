Unternehmensprofil

Die STMicroelectronics N.V. ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Halbleiterunternehmen, das eine breite Palette von Produkten entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Dazu gehören diskrete und universelle Bauelemente, anwendungsspezifische integrierte Schaltungen ("ASICs"), Full-Custom- und Semi-Custom-Bausteine sowie anwendungsspezifische Standardprodukte ("ASSPs") für analoge, digitale und Mixed-Signal-Anwendungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen über ein Joint Venture mit Ericsson verbunden. Die Aktien des Unternehmens sind seit 1994 an den Börsen in Paris und New York und seit 1998 in Italien notiert.

Offizielle Webseite: www.st.com