Die Berichtssaison ist im vollen Gange. Insbesondere bei den Technologie-Werten schauen Anleger genau hin.

Starke Unternehmenszahlen von STMicroelectronics gepaart mit einem positiven Ausblick haben für gute Stimmung in der Halbleiterbranche gesorgt. Im europäischen Handel legt die Aktie knapp acht Prozent zu. Andere Chipaktien verteuerten sich ebenfalls, so notiert Konkurrent Infineon aktuell knapp drei Prozent im Plus. Auch die Papiere von Applied Materials legen knapp vier Prozent zu.

Starkes viertes Quartal

STMicroelectronics vermeldete im vierten Quartal einen Gewinn von 1,25 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,82 Dollar auf 1,32 Dollar. Durchschnittlich erwarteten hier Analysten einen Gewinn von 1,13 Dollar je Aktie.

Der Ausblick stimmt

Konzernchef Jean-Marc Chery rechnet für 2023 mit einem Umsatz zwischen 16,8 und 17,8 Milliarden Dollar - und damit mit einem Anstieg zwischen rund vier und gut zehn Prozent. Die Prognose liegt damit deutlich über den Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten. Diese hatten nach dem deutlichen Umsatzplus im vergangenen Jahr nur noch mit einem marginalen Anstieg gerechnet.

Heute Abend nach Börsenschluss in den USA wird der Chiphersteller Intel sein Zahlenwerk präsentieren. Wall Street Experten erwarten durchschnittlich einen Gewinn von 0,20 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 14,49 Milliarden Dollar für das letzte Quartal.

Der deutsche Chiphersteller Infineon wird kommen Donnerstag den Quartalsbericht vorlegen.

Fazit Alle hier genannten Unternehmen sind Bestandteile des insgesamt 15 Werte umfassenden BÖRSE Online Chip Power Index. Dieser hat seit Jahresanfang knapp 15 Prozent zugelegt. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABM können Anleger nahezu 1:1 an der Entwicklung des Index teilhaben. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Chips aus dem Bereich der E-Mobilität dürfte langfristig positiv für die Entwicklung des Index sein. Weitere Informationen finden Sie hier.