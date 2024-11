Unterbewertet plus hohe Wachstumschancen? Die Experten von Morningstar präsentieren die zehn besten Aktien im Tech-Sektor, die Sie jetzt kaufen können.

Technologieaktien zählen zu den beliebtesten Papieren an der Börse. Diese Unternehmen zeichnen sich häufig durch spannende, zukunftsträchtige Geschäftsmodelle aus, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Sie bieten Anlegern hohe Kursgewinne – man denke an Nvidia, deren Aktie im vergangenen Jahr über 200 Prozent zulegte und auch dieses Jahr bereits wieder über 200 Prozent Plus liegt.

Doch solche Wachstumschancen haben ihren Preis: Zum einen sind Investments in den Tech-Sektor oft riskanter als in konservative Branchen. Zum anderen sind Technologiewerte häufig deutlich überbewertet – Beispiele hierfür sind Aktien wie Palantir, die zwar stark gestiegen sind, aber mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 100 nicht günstig zu haben sind.

Die zehn besten unterbewerteten Tech-Aktien laut Morningstar

Die Experten von Morningstar haben eine Liste mit den zehn besten Tech-Aktien erstellt, die man derzeit kaufen kann und die zugleich unterbewertet sind.

Hierbei wählten sie zehn Aktien aus, die laut dem Morningstar Economic Moat Rating und den aktuellen Fair-Value-Schätzungen besonders attraktiv bewertet sind.

Folgende zehn Kandidaten schafften es in die Auswahl:

STMicroelectronics

Sensata Technologies

Endava

Infineon Technologies

NICE

Sony

UiPath

Adobe

ASML Holding

Paycom

