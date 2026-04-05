Swiss Life
Aktuelle Nachrichten zu Swiss Life
dpa-AFX News zu Swiss Life
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EQS-News: Storch im Sinkflug: historisch tiefe Geburtenrate trotz verbreitetem Kinderwunsch (deutsch)
EQS-Adhoc: Swiss Life erzielt im ersten Quartal 2026 ein höheres Geschäftsvolumen und steigert die Fee-Erträge um 6% und die Prämieneinnahmen um 5% (deutsch)
EQS-News: Swiss Life platziert erfolgreich eine Senioranleihe in Höhe von EUR 500 Millionen (deutsch)
EQS-Adhoc: Swiss Life publiziert Bericht über die Finanzlage - weiterhin starke Solvenz (deutsch)
EQS-Adhoc: Swiss Life setzt Wachstum fort, steigert Betriebsgewinn und erhöht Dividende -«Swiss Life 2027» gut auf Kurs (deutsch)
Kennzahlen (in CHF)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|13,06
|12,80
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|1,42
|1,33
|1,26
|1,26
|1,11
|Gewinn/Aktie
|51,00
|47,09
|43,59
|42,41
|37,13
|Dividende/Aktie
|40,26
|38,29
|36,50
|35,00
|30,00
|Rendite (%)
|4,22
|4,01
|3,98
|5,00
|5,14
|KGV
|18,74
|20,20
|21,03
|16,50
|15,73
|KUV
|2,03
|2,09
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Swiss Life Holding AG konzentriert sich auf Versicherungsprodukte und Dienstleistungen für den Vorsorgebereich. Im Bereich Vorsorge zählt der Konzern zu den Marktführern in der Schweiz und ist bei Lebensversicherungen in Europa unter den Top Ten. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen im Vorsorge- und Lebensversicherungsbereich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen an. Swiss Life ist in der Schweiz, Frankreich und Deutschland und im grenzüberschreitenden Geschäft aus Liechtenstein, Luxemburg, Singapur und Dubai aktiv. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente Schweiz, Frankreich, Deutschland, International, Asset Managers und Übrige. Die Swiss Life Holding AG wurde 1857 als Schweizerische Rentenanstalt gegründet. Ende 2007 war die AWD Holding AG übernommen worden.
Offizielle Webseite: https://www.swisslife.com