Unternehmensprofil

Die Swiss Life Holding AG konzentriert sich auf Versicherungsprodukte und Dienstleistungen für den Vorsorgebereich. Im Bereich Vorsorge zählt der Konzern zu den Marktführern in der Schweiz und ist bei Lebensversicherungen in Europa unter den Top Ten. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen im Vorsorge- und Lebensversicherungsbereich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen an. Swiss Life ist in der Schweiz, Frankreich und Deutschland und im grenzüberschreitenden Geschäft aus Liechtenstein, Luxemburg, Singapur und Dubai aktiv. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente Schweiz, Frankreich, Deutschland, International, Asset Managers und Übrige. Die Swiss Life Holding AG wurde 1857 als Schweizerische Rentenanstalt gegründet. Ende 2007 war die AWD Holding AG übernommen worden.

Offizielle Webseite: www.swisslife.com