Unternehmensprofil

Die Swiss Prime Site AG ist ein in der Schweiz ansässiges Immobilienunternehmen, das sich auf die beiden Standbeine Geschäftsimmobilien und Retailliegenschaften konzentriert und im Schweizer Markt führend ist. Die Objekte befinden sich an bevorzugten schweizerischen Wirtschaftsstandorten wie Zürich, Genf und Basel und müssen strengen Anlagekriterien entsprechen. Um eine nachhaltige Rentabilität zu erreichen, kauft Swiss Prime Site gezielt und selektiv Immobilien oder integriert strategisch kompatible Immobilienportfolios. Aber auch die Entwicklung von Projekten oder die Beteiligung an innovativen Immobilienkonzepten gehört zum Aktionsradius der Gesellschaft. Das operative Geschäft untergliedert die Gesellschaft in die beiden Segmente Immobilien und Dienstleistungen.

Offizielle Webseite: www.swiss-prime-site.ch