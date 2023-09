TeliaSonera AB

Unternehmensprofil

Telia Company AB bietet Telekommunikationsdienste in den nordischen und baltischen Ländern sowie Spanien und den Wachstumsmärkten Eurasiens an. Zum Portolfio gehören insbesondere die Bündelung und Übertragung von Inhalten wie Ton, Bilder, Daten, Informationen, Transaktionen und Unterhaltung. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Migration zu neuen mobilen und internetbasierten Diensten in seinen Märkten anzuführen. Seit 2017 ist das Geschäft im Wesentlichen in regionale Segmente unterteilt, und zwar Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Litauen und Estland. Die "sonstigen Aktivitäten" umfassen Lettland, die internationalen Carrier-Aktivitäten, die Beteiligung der Telia Company an den assoziierten Unternehmen MegaFon in Russland und Turkcell in der Türkei. Nach der Übernahme von Bonnier Broadcasting wurde 2020 zusätzlich das Segment "TV und Medien" installiert.

Offizielle Webseite: www.teliacompany.com