Unternehmensprofil

Die Texas Instruments Inc. ist ein Technologiekonzern, der analoge und digitale elektronische Bauteile sowie Halbleiter herstellt. Nach Umsatz rangiert Texas Instruments unter den größten Halbleiter-Herstellern der Welt. Das operative Geschäft gliedert sich in die beiden Segmente "Analog" "Embedded Processing". Analoge Halbleiter werden für das Strommanagement in allen elektronischen Geräten verwendet und um z.B. Schall, Temperatur, Druck oder Bilder aufzubereiten, zu verstärken und oft in einen digitalen Datenstrom umzuwandeln, der wiederum von anderen Halbleitern verarbeitet werden kann. Wichtige Kundengruppen sind die Industrie-, Automobil- und persönlichen Elektronik. Das Segment Embedded Processing umfasst Mikrocontroller, digitale Signalprozessoren (DSPs) und Anwendungsprozessoren. Der Konzern ist in den 1930er Jahren als Minengesellschaft entstanden, die bei der Ölsuche auf das Technologien zurückgriff, die seismische Signale verarbeiten konnten.

Offizielle Webseite: www.ti.com