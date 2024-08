Tech-Aktien sind nach dem Abverkauf Anfang August wieder auf dem Vormarsch. Experten an der Wall Street sehen bei einigen Titeln jetzt Kurschancen im oberen zweistelligen Bereich. Anleger müssen sich dabei nicht für einen Titel entscheiden.

Geplatzt ist die KI-Blase nicht. Noch kurz nach dem weltweiten Börsen-Crash Anfang August vermuteten viele Anleger, dass es das jetzt war mit dem Hype um KI. Und auch Chip-Aktien schienen sich zunächst auf eine längere Talfahrt zu begeben. Mittlerweile haben sich viele Papiere aber auch wieder erholt und obwohl einige Analysten an der Wall Street nicht bei allen Titeln schon wieder bullisch sind, stehen einige Tech-Aktien weiterhin hoch in der Gunst der Experten.

Aus gutem Grund: Chips sind weiterhin heiß begehrt und der Motor der digitalen Evolution. Halbleiter sind für die Bereiche Cloud, Autonomes Fahren oder Serverstrukturen unabdingbar. Aktien können in diesem Wachstumsmarkt zwar heiß laufen, der generelle Bedarf an den Technologien ist aber vorhanden.

Wall Street bei Aktien von AMD und Broadcom weiter bullisch

So lässt sich auch erklären, dass viele Experten an der Wall Street Chip-Aktien nach dem Börsenbeben nicht direkt fallen ließen. Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities sieht beispielsweise bei Texas Instruments noch eine Wachstumschance von über 26 Prozent, bei AMD sind es sogar derzeit über 77 Prozent. Timothy Arcuri von der Großbank UBS ist ebenfalls bei Texas Instruments bullisch und geht mittelfristig von einem Wachstum von fast 27 Prozent aus. Für Rick Schafer von Oppenheimer ist dagegen Broadcom mit einem möglichen Upside von 28 Prozent weiterhin ein heißer Tipp.

Zudem überzeugen Player wie TSMC auch fundamental. Der Konzern konnte im Juli seinen Umsatz um fast 45 Prozent auf umgerechnet 5,91 Milliarden Euro steigern, nachdem die Erlöse im Juli nur um 28 Prozent gestiegen waren. Solche Firmen haben gerade eher Probleme, die Nachfrage nach KI-Chips zu bedienen und erhöhen Produktionskapazitäten. Ein Rücksetzer wie Anfang August kann für Anleger also eine Chance zum Einstieg sein.

Mit einem Chip-Index breit den Hype für sich nutzen

Verständlich ist aber auch, dass Anleger in unsicheren Marktgewässern nicht nur auf einzelne Werte setzen möchten. Das hat der momentane Absturz des US-Unternehmens Intel gezeigt. In die Branche kann aber auch diversifiziert investiert werden, beispielsweise mit dem Chip Power Index von BÖRSE ONLINE. Viele der im Artikel angesprochenen Aktien wie AMD, Texas Instruments oder Broadcom finden Sie in diesem Aktienkorb wieder.

