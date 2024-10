Machen diese Chip-Aktien Anleger reich? Einer der besten Analysten an der Wall Street ist zumindest davon überzeugt, dass sich diese Titel für ihr Portfolio lohnen können. Und Anleger können mit diesem Tipp leicht den Einstieg in die Branche finden.

Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities gehört zu den besten Analysten an der Wall Street. Zumindest behauptet das ein Ranking der Finanzplattform „TipRanks“, die Mosesmann derzeit auf dem dritten Platz unter über 9000 Analysten sieht. Seine Erfolgsrate bei empfohlenen Aktien spricht mit über 70 Prozent eine eindeutige Sprache. Für Anleger kann es sich daher lohnen, genau nachzuschauen, was der Top-Experte an den Börsen denn gerade kaufen würde. Spoiler: Chip-Aktien stehen bei ihm momentan hoch im Kurs.

Upside von bis zu 65 Prozent: Von AMD bis Nvidia ist alles dabei

Wer in die Empfehlungsliste von Analyst Hans Mosesmann schaut, der entdeckt vor allem viele Tech- und etwas spezieller Chip-Aktien. Zum Kauf empfiehlt der Experte so beispielsweise Marvell, Nvidia, Texas Instruments und AMD. Das größte Upside verspricht dabei das Kursziel von 120 US-Dollar bei Marvell mit fast 65 Prozent.

Ebenfalls hoch bewertet werden Nvidia und AMD mit einem potenziellen Kurswachstum von um die 50 Prozent. In Mosesmanns Liste befindet sich zudem auch Intel, die Aktie des Tech-Konzerns würde der Analyst aber verkaufen.

So investieren Sie in die Aktientipps des Experten

Die Halbleiterbranche ist für den Top-Analysten also insgesamt immer noch eine Goldgrube. Kein Wunder. Chips sind weiterhin der Motor der digitalen Evolution und stecken in allen möglichen Gegenständen wie Smartphones, Computern und Autos. Wie Statista angibt, soll die Branche beim Umsatz jährlich um über zehn Prozent bis zum Jahr 2029 wachsen und dann ein Volumen von 919 Milliarden Euro erreichen.

Interessierte Anleger können dabei immer noch in die boomende Industrie einsteigen und statt in Einzelwerte gleich in alle der oben aufgeführten Titel in einem gemeinsamen Aktienkorb investieren. Dazu bietet sich beispielsweise der Chip Power Index von BÖRSE ONLINE an, der insgesamt 15 vielversprechende Chip-Werte enthält.

Lesen Sie auch: Besser als Rheinmetall? Machen Anleger mit dieser Rüstungs-Aktie jetzt ein echtes Schnäppchen?

Oder: Aktien mit Dividendenrendite bis 14% und monatlicher Zahlung: Ein MUSS für Dividendenanleger?

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.