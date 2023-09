The Coca-Cola Company

Unternehmensprofil

The Coca Cola Co. ist nach eigenen Angaben die Nummer eins bei kohlesäurehaltigen Getränken sowie bei Ready-to-drink-Kaffee, Säften und safthaltigen Getränken. Weltweit am bekanntesten sind die verschiedenen Sorten des Getränks Coca-Cola (Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero u. a.), ebenso wie die Marken Sprite und Fanta. Zum Portfolio zählen insgesamt mehr als 500 Getränkeprodukte, darunter Diäterfrischungsgetränke, kohlensäurehaltige sowie kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, Wasser, Sport- und Energiegetränke, Tee, Kaffee sowie milch- und sojabasierte Getränke. Das Geschäft unterteilt der Konzern in die Segmente "Europe, Middle East and Africa", "Latin America", "North America", "Asia Pacific", "Gobal Ventures" und "Bottling Investments". Die Unternehmensgeschichte geht bis auf das Jahr 1886 zurück, in dem Coca-Cola erstmals in Atlanta verkauft wurde. Die Marke Coca-Cola gilt als eine der weltweit wertvollsten Marken.

Offizielle Webseite: www.coca-colacompany.com