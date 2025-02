Sind das die besten Dividendenaktien, die man im Februar kaufen kann? Die Experten von Morningstar nennen drei vielversprechende Ausschüttungs-Kandidaten, die nicht nur damit bestechen, seit über 60 Jahren in Folge ihre Dividende zu erhöhen.

Dividendenaktien gehören zu den beliebtesten Anlageformen. Sie bieten nicht nur die Möglichkeit, von Kurssteigerungen zu profitieren, sondern auch durch regelmäßige Ausschüttungen am Gewinn teilzuhaben. Unternehmen, die ihren Aktionären einen Teil des Gewinns abgeben, zeichnen sich in der Regel durch ein stabiles Geschäftsmodell und solide fundamentale Daten aus.

Doch auf welche Dividendenaktien kann man sich wirklich verlassen? Die Experten von Morningstar haben in einem aktuellen Bericht die drei besten Dividendenaktien für Februar identifiziert.

Die 3 besten Dividendenaktien für Februar laut Morningstar

David Harrell, Herausgeber des Morningstar DividendInvestor-Newsletters, stellte kürzlich die drei besten Dividendenaktien für Februar vor. Hier ein Blick auf die Favoriten:

1. AO Smith: AO Smith ist ein weltweit führender Hersteller von Wassererhitzern, Boilern und Wasseraufbereitungssystemen. Das Unternehmen hat seine Dividende bereits seit über 30 Jahren kontinuierlich erhöht und gilt damit als Dividenden-Aristokrat. In den letzten fünf Jahren stieg die Dividende im Schnitt jährlich um 9,9 Prozent. Kein schlechtes Wachstum. Laut den Morningstar-Analysten gibt es „keinen Grund anzunehmen, dass das Unternehmen von dieser Strategie abweichen wird, insbesondere aufgrund des stabilen freien Cashflows und der konservativen Bilanz“. Daher erwarten sie, dass die jährliche Dividende von derzeit 1,36 US-Dollar bis 2018 auf 1,66 US-Dollar steigen könnte. Zwar liegt die Aktie auf Sicht von einem Jahr 10 Prozent im Minus, doch auf fünf Jahre betrachtet konnte sie bereits 70 Prozent zulegen. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2 Prozent, und die Mehrheit der Analysten empfiehlt, die Aktie zu halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 78 US-Dollar – was rund 17 Prozent Potenzial nach oben bietet.

2. Coca-Cola: Coca-Cola, der weltweit führende Hersteller von Erfrischungsgetränken, ist ein Paradebeispiel für eine Dividendenaktie. Das Unternehmen hat seine Dividende nunmehr seit 62 Jahren in Folge erhöht. Kein Wunder, dass diese Aktie zu den Favoriten von Warren Buffett zählt, dem wohl erfolgreichsten Investor aller Zeiten. Coca-Cola überzeugt mit einem breiten Burggraben und einem krisensicheren Geschäftsmodell. In den letzten Jahren lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Dividende bei 3,4 Prozent. Aktuell bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent. Auf Sicht von einem Jahr liegt sie 10 Prozent im Plus, und auf fünf Jahre gesehen 13 Prozent. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt, die Aktie zu kaufen, mit einem Kursziel von 72 US-Dollar – was 13 Prozent Potenzial nach oben bedeutet. Besonders optimistisch sind die Analysten der HSBC, die sogar ein Kursziel von 85 US-Dollar nennen, was ein Potenzial von 34 Prozent nach oben bedeutet.

3. Starbucks: Starbucks, die weltbekannte Kaffeekette, schafft es ebenfalls in die Liste der besten Dividendenaktien von Morningstar für den Februar. 2024 erhöhte Starbucks die vierteljährliche Dividende um 7 Prozent, was die 14. jährliche Erhöhung in Folge war. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Dividende in den letzten fünf Jahren liegt bei beeindruckenden 14 Prozent. Trotz aktueller Herausforderungen, wie einem Rückgang der Umsätze in den letzten vier Quartalen, halten die Analysten es für möglich, dass die derzeitige Dividende von 2,44 US-Dollar bis 2029 auf 3,18 US-Dollar steigen könnte. Was spricht für die Aktie? Anleger setzen große Hoffnungen auf die Turnaround-Strategie unter der Führung von CEO Brian Niccol. Maßnahmen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Steigerung der Effizienz werden positiv bewertet. Analysten heben hervor, dass diese Schritte das Vertrauen der Investoren stärken, was sich auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits 16 Prozent im Plus. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt einen Kauf, mit einem Kursziel von 109 US-Dollar – was ein Potenzial von etwa 1 Prozent nach oben bedeutet. Besonders optimistisch sind die Analysten der Deutschen Bank, die ein Kursziel von 125 US-Dollar ansetzen – was eine Steigerung von 16 Prozent bedeutet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 2,28 Prozent.

