The J.M. Smucker Company

Unternehmensprofil

Die J.M. Smucker Co. ist vorwiegend mit der Herstellung und Vermarktung von Marken-Lebensmitteln befasst. Hauptprodukte sind Kaffee, Erdnussbutter, Fruchtaufstriche, Backfett und Öle, Backmischungen und fertig anwendbare Glasuren, Konserven, Milch, Mehl und Backzutaten, Säfte und Getränke, gefrorene Brötchen, Belag, Sirupe, Pickles, Gewürze, Getreideprodukte und Nuss-Mix-Produkte. Wesentliche Produkte für Haustiere sind Hunde- und Katzenfutter. Die Produkte werden in erster Linie im Wege des Direktvertriebs und über Vermittler an verschiedene Einzelhandelsmärkte verkauft. Der Großteil des Umsatzes wird in den USA erwirtschaftet. Daneben ist der Konzern in Kanada aktiv. Von besonderer Bedeutung war die am 23. März 2015 erfolgte Übernahme von Big Heart Pet Brands, einem führenden Hersteller, Händler und Anbieter von Marken-Heimtiernahrung und Snacks in den USA. Die Bargeld- und Aktien-Transaktion wurde auf 5,9 Mrd. USD geschätzt.

Offizielle Webseite: www.jmsmucker.com