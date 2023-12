Die Aktie von Thyssenkrupp Nucera unterliegt seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Montagmorgen heftigen Schwankungen. Das wurde gemeldet und so wirkt es sich auf das Papier aus:

Die Aktien der deutschen Wasserstoffhoffnung Thyssenkrupp Nucera konnten nach einer schlechten Performance von mehr als Minus 30 Prozent seit dem Börsengang am Montag kräftig zulegen. In der Spitze ging es bis zu 5,5 Prozent für den Wert nach oben. Das steckt dahinter:

Das erwartet Thyssenkrupp Nucera für 2024

Im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) sind die Erlöse um 70 Prozent auf 653 Millionen Euro gestiegen, teilte Nucera am Montag mit. Dies sei vor allem dem Bereich Alkalische-Wasserelektrolyse-Technologie (AWE) zu verdanken gewesen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich mit 23,8 Millionen Euro fast verdreifacht. Eine Dividende gibt es für das vergangene Geschäftsjahr außerdem nicht. Der Auftragseingang des Unternehmens mit Sitz in Dortmund schrumpfte auf 613 Millionen Euro von zuvor 1,3 Milliarden Euro.

Im neuen Geschäftsjahr erwartet Nucera einen Umsatzanstieg im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Wegen notwendiger Anlaufkosten sei operativ (Ebit) jedoch mit einem Verlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich zu rechnen.

Optimismus für Thyssenkrupp Nucera Aktie

Die Anleger quittierten am Montag also primär das starke Wachstum des Unternehmens positiv und auch die Wachstumsprognose für das neue Geschäftsjahr. Auch der Verlust sei nicht allzu dramatisch, meinte zumindest Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Dieser argumentierte, dass auch im Q4 ein Verlust erwartet gewesen wäre, aber letztendlich unter dem Strich ein Gewinn gestanden hätte.

Der Experte beließ aus diesem Grund seine Einschätzung für die Aktie deshalb auf “Buy”. Auch Börse Online empfiehlt den Wert weiterhin mit einem Kursziel von 30 Euro zum Kauf.

