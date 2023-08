Seit dem Börsengang ist die Aktie von Thyssenkrupp Nucera eine Erfolgsstory. Nun gibt es erneut gute Nachrichten, die den Wert deutlich anziehen lassen. Zeit einzusteigen?

Im Juli hatte Thyssenkrupp den Elektrolyse-Spezialisten an die Börse gebracht. Nun kann dieser bereits Ende August mit exzellenten Nachrichten aufwarten.

Thyssenkrupp Nucera-Aktie schießt hoch – Das steckt dahinter

Denn der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal nahezu verdoppelt. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von Großprojekten im Bereich Wasserstoff in Saudi-Arabien, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Montag in Dortmund mitteilte.

Die Erlöse legten in den Monaten April bis Juni von 98,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 187,5 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis stieg dabei um knapp 60 Prozent auf sieben Millionen Euro. Gebremst wurde der Anstieg dabei durch höhere Kosten. Unter dem Strich erzielte Thyssenkrupp Nucera mit gut sechs Millionen Euro dank eines bessern Zinsergebnisses mehr als doppelt so viel Gewinn wie im Vorjahresquartal.

Der Auftragseingang kletterte im Quartal um 13 Prozent auf 242,4 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einer steigenden Nachfrage nach Anlagen zur Chlor-Alkali-Elektrolyse. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September) erwartet das Unternehmen ein weiterhin starkes Umsatzwachstum. Die Kosten für den Ausbau des Wasserstoff-Elektrolyse-Geschäfts dürften die Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) voraussichtlich belasten, hieß es.

Im vorbörslichen Handel zog die Aktie darum bereits um mehr als fünf Prozent an.

Deutsche Wasserstoff-Hoffnung: Thyssenkrupp Nucera-Aktie vor Rallye?

Damit ändert sich auch wieder das Momentum der Nucera-Aktie, denn seit dem Börsengang im Juli, welcher sehr erfolgreich war, hatte das Papier begonnen die Gewinne der Anleger langsam aufzuzehren.

Jetzt besteht allerdings eine gute Chance darauf, dass der Elektrolyse-Spezialist trotz makroökonomischer Unsicherheiten weiterhin gute Ergebnisse ausweist, wie auch die Quartalszahlen vom 28. August bestätigen. Letzteres könnte jetzt eine kleine Rallye bei der Aktie auslösen.

Börse Online empfiehlt den Titel übrigens gerade zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro.

Mit Material von dpa-afx

